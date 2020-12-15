Жители Челябинска попросили Байдена решить их проблемы

https://static.news.ru/photo/59d47296-3ecf-11eb-a0d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/pdmnews/t.me

Жители Челябинска обратились к избранному президенту США Джо Байдену с просьбой решить проблемы с экологией в городе. Они заявили, что российские власти никак не реагируют на их просьбы.

Все обращения в прокуратуру всех уровней, включая генеральную, к мэру, губернатору, президенту России — всё это заканчивается ничем, все обращения спускаются вниз, а нам приходят отписки из серии «всё хорошо, всё под контролем, вредные выбросы в пределах нормы», — рассказала одна из авторов обращения Валентина Волкова.

По её словам, авторы понимают, что экология Челябинска не входит в американскую юрисдикцию, но «когда нет выхода, цепляешься за любую соломинку». Люди обрадуются, если будет хоть какая-то реакция на обращение.

Они записали видеообращение, где пожаловались на загрязнение воздуха из-за промышленных выбросов. В связи с этим в городе растёт число онкологических заболеваний, передаёт «Подъём».

Уважаемый Джозеф Байден <...>, мы, жители Челябинска, находимся в полном отчаянии <...>. Из года в год мы, жители Челябинска, задыхаемся от промышленных выбросов. <...> Мы неоднократно жаловались нашим властям на ухудшение экологической обстановки, однако наши власти нас не слышат. <...> Господин президент, мы живём с вами в разных государствах на разных концах Земли, но мы живём на одной планете Земля, под одним небом, — сказали авторы.

Соответствующее письмо планируется отправить в посольство США в Москве.

Накануне жители пермской деревни просили канцлера Германии Ангелу Меркель помочь им отремонтировать дорогу.

Ранее президент РФ Владимир Путин направил Байдену поздравления с избранием. Он не поздравлял его после результатов народного голосования, так как на тот момент не было ясности, кто в итоге будет хозяином Белого дома на ближайшие четыре года.

Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом США. Это произошло после того, как ему были отданы все 55 голосов выборщиков от Калифорнии. Промежуточный счёт по голосам выборщиков тогда стал 302:232 в пользу Байдена. Теперь 6 января 2021 года голосование выборщиков должно быть утверждено конгрессом.