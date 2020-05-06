Жители Чечни нашли противоречие мнению Минздрава в требованиях властей

https://static.news.ru/photo/2513da90-8f9f-11ea-98aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Елена Афонина/ТАСС

Руководитель оперативного штаба Чечни по противодействию коронавирусу Магомед Даудов заявил, что жители региона обязаны носить медицинские маски в общественных местах. 30 марта министр здравоохранения Эльхан Сулейманов говорил о бесполезности масок для здоровых людей.

На это противоречие обратили внимание жители республики, передаёт «Кавказский узел». При этом Минздрав Чечни разместил на своей странице в Instagram заявление Даудова о необходимости защитных средств.

В начале [пандемии] тоже требовали обязательно носить маски и перчатки. Но потом министр Сулейманов несколько раз сказал, что они совершенно никакой защиты не дают, а наоборот, повышают риски заболевания. Определились бы они, наконец, чего хотят от людей, — отметила жительница Грозного.

Ранее NEWS.ru писал, что масочный режим планируют ввести власти Псковской области. Кроме того, жителям региона запретят выходить из дома без перчаток.