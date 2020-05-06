Жители Чечни нашли противоречие мнению Минздрава в требованиях властей

Руководитель оперативного штаба Чечни по противодействию коронавирусу Магомед Даудов заявил, что жители региона обязаны носить медицинские маски в общественных местах. 30 марта министр здравоохранения Эльхан Сулейманов говорил о бесполезности масок для здоровых людей.
На это противоречие обратили внимание жители республики,
В начале [пандемии] тоже требовали обязательно носить маски и перчатки. Но потом министр Сулейманов несколько раз сказал, что они совершенно никакой защиты не дают, а наоборот, повышают риски заболевания. Определились бы они, наконец, чего хотят от людей, — отметила жительница Грозного.
Ранее NEWS.ru писал, что масочный режим планируют ввести власти Псковской области. Кроме того, жителям региона запретят выходить из дома без перчаток.
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