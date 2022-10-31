Жители Анапы пожаловались на фотосессию «полуголой ведьмы» перед Хеллоуином

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Кипарисовое озеро

Жители Анапы оказались возмущены фотосессией «полуголой ведьмы» около охраняемых растений в канун Хеллоуина, сообщает «Подъем». Отмечается, что на Кипарисовом озере девушка в купальнике в образе ведьмы и ее компаньон в образе привидения проникли за заграждения и принялись снимать ролики у корней деревьев, наступать на которые запрещается. Представители управления особо охраняемых природных территорий региона пожаловались, что граждане все равно продолжают ходить там, несмотря на запрещающие знаки.

Это все зависит от воспитания людей, от их понимания жизни и оторванности. У нас и в храме Христа Спасителя могут устраивать оргии, памятники обливают, могилы ковыряют. Вот так люди воспитаны. Корни у кипарисов трубчатые, очень мягкие, поэтому нельзя по ним ходить, — подчеркнули в управлении.

Отмечается, что нарушителей даже не получится «серьезно привлечь», поскольку задокументированного строгого запрета на указанные действия нет — лишь рекомендации.

29 октября в Сеуле в результате давки, которая возникла в развлекательном районе Итхэвон, погибли более 150 человек, включая четырех россиянок. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил общенациональный траур в связи с произошедшим.