Жителей Ульяновской области обязали носить маски в общественных местах

https://static.news.ru/photo/9dfe69a4-7c15-11ea-a6b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Ульяновской области отныне обязаны носить защитные маски во всех общественных местах. Об этом объявил губернатор Сергей Морозов.

Причиной такого решения стало ухудшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

Мы вводим обязательное ношение масок в общественном транспорте, в местах массового скопления [людей], при посещении объектов торговли и оказания услуг. Владельцам бизнеса надлежит обеспечить соблюдение гражданами указанного требования, — сообщил Морозов.

Обеспечены ли аптеки и торговые сети необходимым количеством медицинских масок и реально ли их приобрести, глава региона не уточнил.

По состоянию на 11 апреля в Ульяновской области подтверждены 62 случая заражения коронавирусной инфекцией. Помимо этого, отметил губернатор, ещё у 33 жителей региона первичные тесты дали положительный результат на коронавирус. Режим самоизоляции в регионе действует до 30 апреля.

В целом по России уже более 13,5 тысячи официально зарегистрированных фактов инфицирования, 106 человек скончались, 1045 справились с болезнью.

В мире в общей сложности заразились 1,7 млн человек, более 102,9 тысячи погибли, порядка 378,2 тысячи выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные выявили новые неврологические симптомы коронавируса COVID-19. У заражённых могут наблюдаться невнятная речь, помутнение сознания, слабость мышц, нарушение мозгового кровообращения и проблемы с координацией движений.