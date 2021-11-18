Жителей ряда регионов России предупредили об аномальных холодах
Вильфанд предупредил об аномальных холодах в ряде российских регионов
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
08:57, 18 ноября 2021
Тюмень, РоссияФото: gelio.livejournal.com
Читайте нас в Google Новости
В ряде российских регионов ожидаются аномальные холода, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик отметил, что уже через несколько дней температура в Тюменской, Томской областях и Ненецком автономном округе может составить минус 30 градусов, передаёт ТАСС.
Холодная погода будет смещаться на юг Западной Сибири, в центр Сибири и на запад Красноярского края. Аномалии будут до 8–10 градусов. В Тюменской области прогнозируется до минус 27–29 градусов, в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях минус 21–23 градуса. На севере Томской области будет даже до минус 30, — заявил специалист.
По словам Вильфанда, сильные морозы также ожидаются в Ненецком автономном округе, там похолодает до минус 31. В Свердловской и Челябинской областях несколько дней температура будет держаться на уровне минус 21 градуса.
Ранее Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие выходные жителей центральной части России ждут сильные осадки и ветер. В европейскую часть страны к 20 ноября придут дожди, мокрый снег, ветер усилится до 17 метров в секунду.
Некомфортная погода прогнозируется и на северо-западе России, а также в Черноземье. В Тамбовской, Белгородской, Курской, Воронежской, Липецкой областях пойдёт мокрый снег.