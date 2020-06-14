Жителей РФ предостерегли от лечения алкоголизма без ведома больного

https://static.news.ru/photo/6c6795ce-ae5f-11ea-b34b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Психотерапевт Александр Федорович заявил, что неконтролируемый приём лекарств может навредить алкозависимому. Именно поэтому не стоит самостоятельно лечить человека.

Эксперт рассказал, что есть россияне, которые без ведома больного вливают «чудо-препараты» ему в напитки или пищу, но они не действуют. Такое лечение незаконно. А лекарства чаще все оказываются пустышками, которые покупают из-за надежды. Настоящая реабилитация должна проходить только на добровольной основе и под контролем врача.

Иначе бывают ситуации очень тяжёлые, когда тяжесть состояния определяется алкоголизацией именно на фоне принимаемого препарата. Ни одна фармкомпания на это никогда не пойдёт, — отметил эксперт в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он напомнил, что регулярное употребление спиртного, а также стремление напиться являются главными признаками алкогольной зависимости.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты прогнозируют рост женского алкоголизма в России после карантина. По их словам, к этому могут привести участившиеся случаи домашнего насилия, а также попытки женщин уйти с помощью спиртного от неустроенности в личной жизни и семейных проблем.