https://static.news.ru/photo/324f9366-6f6a-11ea-bcad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв попросил жителей региона отказаться от походов в гости и поездок на природу, чтобы пожарить шашлыки в нерабочую неделю, которую из-за коронавируса с 30 марта по 3 апреля объявил президент РФ Владимир Путин.

Все мы знаем, как весной у нас в Подмосковье, да и во всей стране принято отдыхать: где-то это шашлыки, где-то — шумные компании и походы в гости. Прошу каждого сделать усилие — остаться дома и если и гулять, то только с семьёй. Эти выходные — не для тусовок, как говорит молодёжь. Сегодня наша забота должна проявляться на расстоянии, — написал глава региона в Instagram.

Он подчеркнул, что к утру 26 марта в Московской области диагностирован 41 случай инфицирования коронавирусом. Ещё 58 тестов находятся на подтверждении в новосибирской лаборатории «Вектор».

Это много. Семь человек уже выздоровели. Наши врачи работают профессионально. И хотя ситуация под контролем, самое безопасное сейчас — побыть дома, чтобы поберечь себя и близких, — добавил Воробьёв.

По его словам, вместе с мэром Москвы власти области приняли дополнительные меры, которые предусматривают закрытие ресторанов, кафе, магазинов техники и одежды, салонов красоты. В Подмосковье работают порядка 50 инфекционных клиник, сейчас их готовят, чтобы в случае необходимости в них могли разместить заражённых коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, 25 марта Путин выступил с обращением, в котором рассказал о мерах поддержки россиян и российских компаний при мировой пандемии коронавируса. Также президент объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Зарплата сотрудников на этот период будет сохранена. Это решение не относится к работникам медицинских и аптечных организаций, непрерывно действующих компаний, предприятий по обеспечению питанием и товарами первой необходимости. Кроме того, продолжат работать организации, осуществляющие неотложные работы на дороге и в чрезвычайных ситуациях.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.