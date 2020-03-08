https://static.news.ru/photo/b9637a8a-6208-11ea-ba3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области выявлены 36 человек, которые контактировали с женщиной, заразившейся вирусом COVID-19. Все они помещены на карантин и находятся под медицинским наблюдением, сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Там уточнили, что пока что у всех результат анализов на коронавирус отрицательный.

При этом у самой жительницы Подмосковья, прибывшей из Цюриха, коронавирус подтверждён. Она и её семья продолжают находиться в инфекционном отделении одной из больниц Московской области под наблюдением врачей, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что после поездки в Швейцарию женщина решила обратиться к медикам, несмотря на отсутствие симптомов заболевания. Заболевание россиянки протекает в лёгкой форме.