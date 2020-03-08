В Московской области выявлены 36 человек, которые контактировали с женщиной, заразившейся вирусом COVID-19. Все они помещены на карантин и находятся под медицинским наблюдением, сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.
Там уточнили, что пока что у всех результат анализов на коронавирус отрицательный.
При этом у самой жительницы Подмосковья, прибывшей из Цюриха, коронавирус подтверждён. Она и её семья продолжают находиться в инфекционном отделении одной из больниц Московской области под наблюдением врачей,
Ранее NEWS.ru писал, что после поездки в Швейцарию женщина решила обратиться к медикам, несмотря на отсутствие симптомов заболевания. Заболевание россиянки протекает в лёгкой форме.
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