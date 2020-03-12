Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление о введении режима повышенной готовности из-за коронавируса. Работодателям рекомендуется перевести сотрудников на дистанционную работу.
Также от начальников потребовали обеспечить работникам, вернувшимся из опасных стран, возможности для самоизоляции на 14 дней. Кроме того, руководители организаций обязаны «незамедлительно» предоставлять в ответ на соответствующий запрос Роспотребнадзора данные о контактах человека, у которого выявят коронавирус, следует из документа,
Как писал NEWS.ru, также на территории области запрещается проведение массовых мероприятий, численность участников который превышает пять тысяч человек. Организаторам мероприятий с числом участников меньше установленного порога власти рекомендуют воздержаться от их проведения. Министерствам и ведомствам поручено вести мониторинг распространения коронавируса, обеспечить круглосуточную работу «горячей линии» для граждан, а также организовать комплекс противоэпидемических мероприятий при получении положительных или сомнительных результатов исследований на коронавирус.
К 12 марта число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 126 тысяч, скончались 4630 человек. В России за последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания: шесть в Москве и два в Подмосковье. Общее число заражённых в РФ достигло 28.
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