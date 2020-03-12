https://static.news.ru/photo/ddfb54c0-6470-11ea-b09a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление о введении режима повышенной готовности из-за коронавируса. Работодателям рекомендуется перевести сотрудников на дистанционную работу.

Также от начальников потребовали обеспечить работникам, вернувшимся из опасных стран, возможности для самоизоляции на 14 дней. Кроме того, руководители организаций обязаны «незамедлительно» предоставлять в ответ на соответствующий запрос Роспотребнадзора данные о контактах человека, у которого выявят коронавирус, следует из документа, размещённого на сайте органов власти Подмосковья.

Как писал NEWS.ru, также на территории области запрещается проведение массовых мероприятий, численность участников который превышает пять тысяч человек. Организаторам мероприятий с числом участников меньше установленного порога власти рекомендуют воздержаться от их проведения. Министерствам и ведомствам поручено вести мониторинг распространения коронавируса, обеспечить круглосуточную работу «горячей линии» для граждан, а также организовать комплекс противоэпидемических мероприятий при получении положительных или сомнительных результатов исследований на коронавирус.

К 12 марта число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 126 тысяч, скончались 4630 человек. В России за последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания: шесть в Москве и два в Подмосковье. Общее число заражённых в РФ достигло 28.