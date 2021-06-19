Жителей Москвы предупредили о рекордной 32-градусной жаре

https://static.news.ru/photo/cca2b478-d19a-11eb-8f1c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В воскресенье, 20 июня, в Москве температура воздуха может побить рекорд 1956 года по жаре. Столбики термометров, вероятно, поднимутся до плюс 32 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил эксперт, в 1956 году на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура плюс 31,1 градуса.

Это не первый и не последний день, когда у нас будет рекорд. Сегодня мы, по сути, открываем страницу на целую серию температурных максимумов, которые нас ждут всю неделю, — заметил Тишковец.

По словам синоптика, в воскресенье столичный регион останется во власти антициклона. В городе будет немного облачно, без осадков, плюс 30–32 градуса. Ветер ожидается юго-западный, 1-6 метров в секунду. По области воздух прогреется до плюс 28–33 градусов.

Из-за жары в Москве сохранится «оранжевый» уровень погодной опасности как минимум до вечера понедельника, 21 июня. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Ранее стало известно, что жара в Москве продержится как минимум до конца следующей недели. Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель Росгидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, 20 июня дневная температура составит порядка 30–32 градусов тепла, а на следующий день она повысится до плюс 31–33, во вторник — до 33–35 градусов. До следующей субботы, 26 июня, температурный фон будет сохраняться в диапазоне 29–35 градусов.