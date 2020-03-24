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Пандемия COVID-19 послужила поводом для проведения в Краснодаре специальных «коронавечеринок». Об этом заявил замглавы комиссии Общественной палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артём Кирьянов.

Это такая хайповая история, когда в клубах собирается совершенно точно больше 50 человек, закупаются маски, дефицитные сегодня, гели для рук, — сказал общественник в эфире телеканала «Россия 1». Кирьянов отметил,...