Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3 в 228 км восточнее острова Онекотан. В Северо-Курильске ощущаемость толчков составила 5–6 баллов, а в Южно-Курильске — 2–3 балла.
В этих населённых пунктах идёт проверка зданий на повреждения. Об этом рассказала начальник сейсмостанции Южно-Сахалинска Елена Семёнова,
Ранее NEWS.ru сообщал, что серия из 57 землетрясений средней и небольшой магнитуды произошла в хорватской столице Загребе за сутки после нескольких сильных толчков 22 марта. Толчки, последовавшие после сильного землетрясения, были зафиксированы в нескольких километрах к северу от Загреба. Их магнитуда составила от 2,0 до 3,3 балла.
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