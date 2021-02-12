Жителей Калужской области призвали расчищать снег самостоятельно

https://static.news.ru/photo/d553e280-6e09-11eb-824a-96000091f725_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Написание одного гневного комментария в социальных сетях эквивалентно десяти взмахам лопатой. Поэтому, вместо того, чтобы ругаться на нерасчищенные улицы, люди должны самостоятельно взять лопаты в руки и выйти во двор, считает губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он призвал жителей региона убирать выпавший снег самостоятельно. Клич политик бросил там же, в соцсетях, решив подать личный пример: сопроводил призыв фотографией себя с лопатой в руках.

Снега очень много! Но это просто снег. И справиться с ним — просто. Надо взять в руки лопату и вперёд! <...> Друзья! Подключайтесь! В каждом городе и районе, на каждой улице и в каждом дворе! — обратился с воззванием Шапша.

Он поддержал объявленный главой Калуги Дмитрием Денисовым челлендж #снегофитнес , по словам которого в последние двое суток в региональной столице прошёл самый сильный за последние 50 лет снегопад. Мэр заявил, что «каждый может помочь любимому городу — выйти в свой двор и очистить снег возле подъезда».

Вчера после работы заехал в магазин за лопатой (кстати, их почти все разобрали), а сегодня с утра уже помахал ей в своё удовольствие, — написал Денисов в соцсетях.

Ранее NEWS.ru писал, что обилие снега вызвало взрывной спрос на лопат, которые подорожали на 17% всего за неделю, а цены на бензиновые снегоуборщики стали выше на рекордные 148%.