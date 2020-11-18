Жителей европейской части России предупредили о непогоде

В регионах европейской части РФ в период с 18 по 21 ноября ожидается усиление ветра, метели с мокрым снегом, ледяной дождь и гололёд.
В сообщении на сайте Росгидрометцентра
В Росгидрометцентре отмечают, что ухудшение погоды будет сопровождаться переходом температуры воздуха через нулевую отметку и серьёзными колебаниями атмосферного давления.
В четверг, 19 ноября, ожидается снегопад и ледяной дождь в Центральном федеральном округе, местами возможны метели и налипание мокрого снега.
Как писал NEWS.ru, ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк предупредила, что в Москве и Подмосковье в выходные, 21–22 ноября, образуется снежный покров от двух до четырёх сантиметров. Снег может пойти уже 20 ноября, и условий для его таяния не будет, сказала синоптик.