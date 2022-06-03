Жителей Донецка и Луганска обучат русскому языку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выпускники школ из Донецкой и Луганской народных республик смогут пройти бесплатные курсы по изучению русского языка на базе Севастопольского государственного университета. Таким образом их подготовят к поступлению в российские вузы, сообщает пресс-служба университета.

Представительница института Елена Богомолова в интервью «Севастопольской газете» отмечает, что многим школьникам из ДНР и ЛНР не преподавали русский язык. Таким образом, курсы помогут им интегрироваться в учебный процесс.

Помимо курсов для ребят проводятся встречи с представителями институтов, на которых их знакомят со специальностями университета. Сейчас ребята обучаются в школах Севастополя, а СевГУ помогает им решить вопросы с жильем и документацией, необходимой для поступления, — отмечает она.

Ранее в Минобразования РФ заявили, что выпускники школ из Донецкой и Луганской народных республик смогут поступить в российские университеты без сдачи ЕГЭ. Также для них будет выделена квота на поступление в 12 российских вузов. Общее количество мест для иностранцев в 2022 году составит 23 тысячи.