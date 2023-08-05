Жителей Центральной России ждет похолодание до +18 градусов после жары

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

После аномальной жары жителей Центральной России ожидают кратковременные дожди и похолодание на следующей неделе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, столбики термометров опустятся до 18–23 градусов тепла.

В первой половине следующей недели в Москве и сопредельных областях температура воздуха поднимется до 34 градусов. Однако вторая половина будет сильно отличаться, предупредил специалист.

Переходный день будет в среду — еще температура около 25 градусов, она заметно понизится, но все равно ночь будет еще теплая: 16–18 градусов. Начиная с четверга — резкое значительное понижение температуры, — рассказал Вильфанд.

В четверг, 10 августа, ожидается плюс 20–23 градуса, с пятницы по воскресенье термометры покажут всего плюс 18–23 градуса, сообщил руководитель Гидрометцентра. По его словам, такая температура — ниже нормы на два градуса. Кроме этого, во второй половине недели прогнозируются дожди.

Ранее Вильфанд заявил, что сильные осадки в России никак не связаны с экстремальными температурами в Европе. По его словам, хоть на Земле и существует единая система циркуляции, в ней есть региональные масштабы и именно они и определяют погоду.