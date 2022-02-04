Жителей центральной России предупредили о дождях и оттепели

В центре Европейской России ожидается температура на 8-10 градусов выше климатической нормы и небольшие осадки, в том числе дожди. Такой прогноз в интервью РИА Новости дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Глядя на синоптическую карту, видно, как без конца пульсирует исландский минимум — климатический центр образования циклонов. Очередные циклоны направились к центру Европейской России, — сообщил метеоролог.

По его словам, начиная с понедельника, 7 февраля, и до конца рабочей недели температура воздуха там будет очень высокая — на 8, а в отдельные дни на 10 градусов выше средних климатических значений.

Ночные температуры -+1...-6 градусов, дневные — около нуля, а в отдельные дни до +3 градусов тепла, — рассказал Вильфанд.

При этом он предупредил, что погода будет «не очень радостной», всю неделю небо будет затянуто облаками, ожидаются небольшие осадки. Так, 8 и 9 февраля прогнозируется умеренный снегопад, возможен мокрый снег.

Вильфанд также предупредил, что подобный температурный режим ведёт к гололедице.