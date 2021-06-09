Житель Югры сдвинул с места 40-тонный Boeing и установил рекорд

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Самый сильный человек Югры Максим Гамецкий установил новый рекорд России по силовому экстриму в дисциплине truck-pull plane, сдвинув с места Boeing 737–500 в аэропорту Сургута. Об этом сообщает СИА-пресс.

Рекорд был приурочен к Дню города. Сдвинуть воздушное судно с места Гамецкому удалось третьей попытки. Достижение зафиксировано президентом Федерации силового экстрима России Василием Грищенко. Соответствующий сертификат он вручил атлету.

В пресс-службе аэропорта рассказали РИА Новости, что Гамецкий переместил авиалайнер на 15 метров. На это ему потребовалось 39 секунд. На буксир он брал самолёт авиакомпании «ЮТэйр».

Предыдущий рекорд был установлен Эльбрусом Нигматуллиным, который считается самым сильным человеком России. Осенью 2020 года он сдвинул с места и за 44,5 секунды протянул 25 метров самолёт Boeing 737–500 весом в 36 тонн. Рекорд он посвятил памяти скончавшегося мэра Уфы Ульфата Мустафина.