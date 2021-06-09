Житель Югры сдвинул с места 40-тонный Boeing и установил рекорд

Самый сильный человек Югры Максим Гамецкий установил новый рекорд России по силовому экстриму в дисциплине truck-pull plane, сдвинув с места Boeing 737–500 в аэропорту Сургута. Об этом сообщает СИА-пресс.
Рекорд был приурочен к Дню города. Сдвинуть воздушное судно с места Гамецкому удалось третьей попытки. Достижение зафиксировано президентом Федерации силового экстрима России Василием Грищенко. Соответствующий сертификат он
В пресс-службе аэропорта рассказали РИА Новости, что Гамецкий
Предыдущий рекорд был установлен Эльбрусом Нигматуллиным, который считается самым сильным человеком России. Осенью 2020 года он сдвинул с места и за 44,5 секунды протянул 25 метров самолёт Boeing 737–500 весом в 36 тонн. Рекорд он посвятил памяти скончавшегося мэра Уфы Ульфата Мустафина.