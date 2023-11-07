Житель Турции нашел под своим домом подземный город TRT Haber: житель турецкого Кайсери нашел при ремонте в доме подземный город

Фото: youtube.com/@dha

Житель города Кайсери на юге Турции обнаружил под своим домом подземный город, сообщил телеканал TRT Haber. Мужчина сделал необычное открытие во время ремонта. Специалисты позднее выяснили, что найденный им город имеет историю длиною 2000 лет.

Профессор Осман Озсой рассказал, что под домом есть как минимум два археологических слоя. Прежде чем жители покинули город впервые, часть, находящуюся под домом мужчины, они использовали в качестве амбара, сеновала и склада. Позднее на этом месте были построены дома. По информации канала, речь может идти о трех-четырех подземных этажах.

Сам мужчина признался, что он и его семья использовали пространство под домом в качестве сарая. По его словам, все боялись заходить туда без света. Теперь он планирует сделать там туристическое место.

Мы хотим, чтобы туристы, приезжающие сюда, видели не руины, а что-то другое, — поделился мужчина.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили клад с монетами времен Древнего Рима в море около северо-восточного побережья итальянской Сардинии. Помимо денег, также были найдены стенки амфор африканского и восточного производства. Археологи сошлись во мнении, что клад можно считать рекордным.