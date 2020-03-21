https://static.news.ru/photo/edfb2e2e-6b9e-11ea-8da9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тульской области было выявлено два случая заражения коронавирусом — у мужчины, вернувшегося из Объединённых Арабских Эмиратов, и его родственницы. Об этом сообщило правительство региона.

Инфекция обнаружена у жителя Тульской области, который недавно вернулся из ОАЭ, и у контактировавшей с ним родственницы, — цитирует сообщение властей региона РИА Новости.

На данный момент стало известно, что в состоянии средней степени тяжести они находятся в изоляционном боксе. Кроме того, отмечается, что все, кто контактировал с мужчиной и женщиной, находятся в изоляции по месту жительства.

Как писал писал NEWS.ru, ранее запрет на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения родителей был введён в Тульской области.