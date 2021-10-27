Житель Томска пробрался в «красную зону» для ухода за бабушкой

Житель Томска пробрался в «красную зону» местной больницы, чтобы поухаживать за заболевшей бабушкой. По его словам, врачи плохо заботились о пожилой женщине. Об этом пишет Baza.

Молодой человек рассказал, что когда его родственница попала в больницу, он попросил приглядывать за ней соседку по палате. По его словам, он рос без родителей и воспитанием занималась бабушка. Женщина позвонила мужчине и рассказала, что за его родственницей плохо ухаживают: не лечат, не меняют подгузники и вообще редко подходят.

Тогда горожанин решил действовать сам. Он переоделся в защитный костюм и пробрался в больницу, где увидел всё своими глазами. Происходящее он снимал на видео.

После своего расследования мужчина вылетел в Москву, где пошёл в Следственный комитет, чтобы пожаловаться на работу больницы. Он попросил оперативно разобраться в сложившейся ситуации, однако ему посоветовали написать заявление и ждать месяц.

Ранее заявление об увольнении было подписано главному врачу Шкотовской центральной районной больницы в Приморье, где правоохранительные органы выявили факты подделки за деньги сертификатов о вакцинации от COVID-19.