Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповедания (ч. 1 ст. 148 УК РФ) возбуждено в отношении жителя Ставрополя. Основанием для этого послужили оставленные им в соцсети сообщения.

По данным следствия, в 2019 году он опубликовал на своей странице ряд комментариев оскорбительного характера в отношении одной из религий и чувств верующих. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств противоправного деяния, сообщается на сайте СКР по Ставропольскому краю.

По сведениям местной полиции, мужчина неоднократно размещал в соцсети оскорбительные для верующих сообщения, в том числе содержащие матерную брань. На допросе он пояснил, что делал это целенаправленно.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Николай Земцов попросил Генпрокуратуру возбудить уголовное дело в отношении телеведущего Ивана Урганта из-за посягательства на чувства верующих. Основанием для этого стал выпуск программы «Вечерний Ургант», в котором была спародирована икона со сценой Рождества Иисуса Христа.

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