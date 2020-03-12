https://static.news.ru/photo/420e9e64-6506-11ea-bf5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповедания (ч. 1 ст. 148 УК РФ) возбуждено в отношении жителя Ставрополя. Основанием для этого послужили оставленные им в соцсети сообщения.

По данным следствия, в 2019 году он опубликовал на своей странице ряд комментариев оскорбительного характера в отношении одной из религий и чувств верующих. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств противоправного деяния, сообщается на сайте СКР по Ставропольскому краю.

По сведениям местной полиции, мужчина неоднократно размещал в соцсети оскорбительные для верующих сообщения, в том числе содержащие матерную брань. На допросе он пояснил , что делал это целенаправленно.