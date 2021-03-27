Житель США удивился работе магазинов в РФ

https://static.news.ru/photo/19db1d2a-8f65-11eb-bede-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американец по имени Максвелл, живущий в России с 2016 года, рассказал, чему больше всего удивился при первом посещении магазина на новой родине. По его словам, покупателей никто не радует улыбкой, работники магазинов не проявляют радушие и любезность при встрече с клиентами.

Выкладываю покупки, улыбаюсь, здороваюсь, пытаюсь быть дружелюбным. Продавщица посмотрела на меня без улыбки, как будто я помешал ей, придя за покупками, — отметил американец в эфире YouTube-канала «Открыто о России».

Максвелл помнит, что в США заработная плата продавцов зависит от клиентов, почему работники сферы обслуживания стараются быть очень вежливыми — улыбаются и готовы помочь. Он также предположил, что в России все более легкомысленно, чем в США, относятся к деньгам. Американец почему-то считает, что это зависит от курса рубля.

Максвелл отметил, что в России преимуществом перед Западом являются социальные программы и бесплатная медицина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за поэтапного открытия границ с другими странами в Россию могут быть завезены новые штаммы коронавирусной инфекции. Такие опасения высказали медики. Особенно опасны в этом отношении полёты в Германию, которая находится на пике третьей волны коронавируса, и в Венесуэлу, где свирепствует бразильская мутация коронавируса, считает аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.