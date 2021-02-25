Житель Приморья убил знакомого и поселился в его квартире

https://static.news.ru/photo/4a9ea54c-7743-11eb-ac68-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Уссурийске на скамью подсудимых отправят местного жителя, который, как следует из материалов уголовного дела, до смерти забил своего знакомого. При этом тело погибшего мужчина спрятал на балконе, а сам поселился в освободившейся квартире.

Убийство произошло в декабре 2020 года. По версии следствия, подозреваемый находился в квартире своего знакомого на улице Карбышева. Приятели распивали спиртное, но в какой-то момент повздорили и подрались.

Результатом перебранки и потасовки стало то, что владелец квартиры получил множественные травмы, а гость добил его кухонным ножом, рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Не придумав ничего лучше, как вынести труп на балкон, мужчина остался жить в квартире убитого. Спустя некоторое время, на очередную попойку он пригласил в гости другого знакомого. Будучи уже сильно навеселе, он разоткровенничался и показал товарищу тело жертвы, а заодно попросил избавиться от орудия убийства.

Приятель согласился, но в тот же день сообщил о случившемся в полицию.

Как писал NEWS.ru, ранее столичные правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая задушила двоих своих детей. Младшему ребёнку было три года, а старшему — 11 лет.