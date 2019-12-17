https://static.news.ru/photo/aae7646c-20cc-11ea-bb6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Житель Подмосковья 18-летний Спартак Ф. разместил в Сети объявление о продаже полотенца за 50 тысяч рублей. Молодой человек считает аксессуар своим другом, которого зовут Евгений Полотенцев.

Спартак рассказал Life, что он не может «дать Евгению ту жизнь, которую он заслужил» и потому решил продать его. Автор объявления отметил, что полотенце «развито не по годам», мало разговаривает, но умеет хорошо слушать. «Евгений» и Спартак провели вместе восемь лет, но в последнее время в их сожительстве появились сложности.

Он слишком долго со мной живёт, ходит в одни и те же места, локации. Становится меньше мероприятий, куда я могу его взять. Друзья не сильно понимают моё общение с полотенцем, — объяснил причины продажи друга молодой человек.

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