Житель Подмосковья 18-летний Спартак Ф. разместил в Сети объявление о продаже полотенца за 50 тысяч рублей. Молодой человек считает аксессуар своим другом, которого зовут Евгений Полотенцев.
Спартак
Он слишком долго со мной живёт, ходит в одни и те же места, локации. Становится меньше мероприятий, куда я могу его взять. Друзья не сильно понимают моё общение с полотенцем, — объяснил причины продажи друга молодой человек.
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