Житель Перми пытался застраховаться от несчастной любви

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Житель Перми попытался оформить необычную страховку. Он хотел застраховать себя от несчастной любви. Однако получил отказ от компании-страховщика.

Как пояснила представитель организации Оксана Швецова, клиенту не смогли оформить полит, так как сегодня нет чёткого понимания, что такое несчастная любовь.

Страхование — сложная отрасль, требующая тонкой настройки. Все без исключения страховые компании взвешенно оценивают риски, тщательно изучают вероятность и частоту наступления страхового случая. Любовь — это та часть нашей жизни, которую сложно оцифровать, — цитирует Швецову РИА Новости.

Вместе с тем, в страховой компании отметили, что в мировой практике уже есть примеры, связанные с этой деликатной темой. Например, в Англии от несчастной любви застрахованы уже около 200 человек, однако чем клиент моложе, тем более высокий взнос он платит. А в США страхование от несчастной любви стоит 60 центов в неделю. Причём, покинутый второй половиной действительно получает компенсацию.

В Китае страховщики также поддерживают курс властей, нацеленных на снижение количества разводов. Там можно застраховать любовь: если пара оформит брак через три года с момента оплаты страхового взноса, её ждет денежное вознаграждение или ценный подарок.

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