Житель Перми написал на дочь заявление о краже ее собственного самоката

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Житель Перми написал на 11-летнюю дочь заявление в полицию о краже самоката, который он сам подарил ей на день рождения. Бывшая жена мужчины Светлана рассказала «360», что таким образом экс-супруг захотел навредить ей. По словам женщины, отец хочет наказания тех, кто подговорил ребенка к краже.

Дети Светланы, проживавшие в Нижнем Новгороде с матерью, были отправлены к отцу на лето, однако в какой-то момент адвокат со стороны Сергея — так зовут мужчину — посоветовал забрать детей, так как над ними стали проводиться не согласованные с матерью медицинские обследования. Поводом для них стала бронхиальная астма одного из детей, которой дома у него не наблюдалось.

Я поехала туда. Потому что дочка написала, что хотела бы уехать, потому что папа псих, она жила у подруги периодически, — рассказала Светлана.

После приезда в Пермь женщина сначала встретилась с дочкой, а потом навестила сына в больнице. Тем же вечером они отправились в Нижний Новгород. Тогда же отец детей написал заявление о краже самоката. По словам Светланы, Сергей подарил его дочери на день рождения, однако мужчина посчитал, что это взрослые подговорили дочку забрать подарок.

Многодетного отца из города Малая Вишера в Новгородской области приговорили к трем годам лишения свободы за систематическое истязание своих трех детей. По данным Следственного комитета, мужчина несколько лет бил детей, ставил голыми ногами на крупу, причинял им физические и психические страдания. В свою очередь их мать допускала подобное насилие, пренебрегала потребностями детей в пище и лечении. По решению суда женщину отправили на исправительные работы.