https://static.news.ru/photo/2f4952fe-3876-11ea-aa86-fa163e074e61_660.jpg Фото: avito.ru

Житель Новороссийска разместил объявление о продаже «уникальной кошки», оценив животное в 20 млн рублей. При этом он отметил, что допускает возможность торга.

По словам мужчины, кошку он встретил на могиле целительницы в Челябинской области. Он уверяет, что не собирался приручать животное, но оно само пошло за ним.

Продавец отметил, что благодаря помощи кошки в различных проблемах он сумел кардинально изменить свою жизнь к лучшему. Продажу питомицы он объяснил тем, что якобы видел сон, в котором кошка сама просила об этом. Деньги она «рекомендовала» направить на «благое дело», сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ростове-на-Дону выставили на продажу кошку, якобы способную лечить от похмелья. Животное оценили в 15 млн рублей.