Житель Нижнего Новгорода за ночь поджёг шесть автомобилей во дворе

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Полиция задержала мужчину, совершившего поджёг шести автомобилей в в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Отмечается, что 13 апреля в полицию поступили сообщения о горящих припаркованных автомобилях. На место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили шесть автомобилей, поврежденных огнём.

Подозреваемый в совершении преступления установлен и задержан. Ведётся следствие, — цитирует сообщение РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru ранее, злоумышленники обстреляли из неизвестного оружия автосалон на Рязанском проспекте. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. Мужчины подъехали к салону на автомобиле «ВАЗ-2115», после стрельбы скрылись, а через полчаса полиция обнаружила их автомобиль.