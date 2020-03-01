https://static.news.ru/photo/e8920678-5bc8-11ea-8b22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Мурманска устроил скандал в ресторане быстрого питания в центре города и ударил подростка.

Мужчине не понравилось то, что сидевшие за соседним столиком юные посетители заведения слишком громко разговаривали и ругались матом в присутствии его дочери. Он накричал на подростков и ударил по голове одного из них. Речь его при этом также изобиловала нецензурной бранью.

В ответ на угрозу одной из посетительниц «Макдоналдса» вызвать полицию, мурманчанин оскорбил и её. В итоге его вывели из заведения, сообщает «КП-Мурманск».

По словам одного из подростков, он и его приятели вели себя достаточно спокойно и в рамках приличий. В то же время мужчина и до скандала позволял себе матерные выражения в отношении других посетителей.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье охранник ТЦ «Мега» нокаутировал подростка. В отношении него завели уголовное дело о превышении полномочий.