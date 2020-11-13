Житель Москвы принял жену за мёртвую и сбежал из дома

https://static.news.ru/photo/580aa97e-2734-11eb-b4f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве мужчина решил, что убил свою жену, и несколько часов ходил по городу, думая, что он опасный убийца. Инцидент произошёл 3 ноября.

В полицию обратилась женщина. Она сообщила, что муж тёти признался в её убийстве. В квартиру приехала группа захвата, но оказалась, что женщина жива и у неё нет никаких телесных повреждений.

Её муж выписался из больницы после болезни почек. Она решила отметить выздоровление супруга. Пара распивала алкоголь и поссорилась. Мужчина оттолкнул жену, она упала и притворилась мёртвой. Испуганный мужчина признался племяннице в «убийстве» и сбежал из дома.

Как сообщает Telegram-канал Baza, вскоре «преступнику» надоело гулять по городу и он вернулся домой, где его ждала живая жена вместе с полицией. Женщина отказалась от каких-либо претензий, и стражи порядка уехали.

Как писал NEWS.ru, в городе Елец ревнивый муж пытался поджечь машину жены. Он облил автомобиль бензином, но был остановлен прохожим. Обиженная супруга написала на мужчину заявление в полицию. Оказалось, что ревнивец уже привлекался к уголовной ответственности, теперь ему грозит новый срок.