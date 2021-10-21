Житель Москвы получил три года колонии за поджог машины Росгвардии

Пресненский суд Москвы вынес приговор 26-летнему Сергею Василенко, который в ходе несогласованной акции 31 января 2021 года поджёг автомобиль Росгвардии. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и три месяца в колонии общего режима, сообщает РИА Новости.

Мужчина признал вину в содеянном и рассчитывал на рассмотрение его дела в особом порядке, надеясь на более мягкое наказание. Суд же принял решение провести исследование доказательств в полном объёме. По статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) Василенко грозило до пяти лет лишения свободы.

В середине января оппозиционер Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию и сразу же был задержан в аэропорту. Во ФСИН это объяснили уклонением политика от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Позднее суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. 23 и 31 января акции в поддержку Навального прошли во многих городах России.

В ходе такого митинга в Москве Василенко поджёг колесо автомобиля Росгвардии. Пожар был немедленно локализован, в результате инцидента никто не пострадал. Мужчину задержали в начале февраля, а затем Таганский суд Москвы отправил его под арест.