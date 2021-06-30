Москвич нашёл способ обедать в ресторанах без QR-кода

В Москве с 28 июня в заведения общепита пускают гостей только при предъявлении QR-кодов. Столичный предприниматель Роман Зарипов нашёл способ обойти это ограничение, сообщает телеканал «Москва 24».

Мужчина некоторое время назад переболел коронавирусом, но прививаться не спешит. При этом он считает дорогим удовольствием каждый раз делать ПЦР-тест для получения QR-кода на поход в ресторан.

Для того чтобы выйти из положения, москвич посещает заведения с раскладными столом и стулом из пластика и заказывает еду навынос. По его словам, со стороны работников ресторанов проблем не возникает, они относятся к нему с пониманием. Нет негатива и со стороны прохожих.

Кто-то фотографирует, кто-то просто улыбается, — рассказал мужчина.

Он также добавил, что не испытывает трудностей с переноской стола и стула. Они не имеют большого веса, к тому же москвич нередко передвигается по городу на такси.

Ранее сообщалось, что с введением QR-кодов в столичных заведения выручка упала на 80%. Мэр Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита. Кафе и ресторанам дадут отсрочку по уплате арендных платежей и включат их в программу субсидирования малого и среднего бизнеса. Кроме того, льготные кредиты представителям отрасли будут выдавать до конца текущего года.