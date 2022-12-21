Житель Московской области пожаловался в полицию, что его не мобилизовали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель подмосковного Волоколамска обратился в полицию с требованием разобраться, почему его до сих пор не мобилизовали и не отправили в зону проведения специальной военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По информации канала, 48-летний мужчина был депутатом городского совета, а также имеет судимость за применение насилия в отношении представителя власти.

В обращении он попросил полицию провести проверку и дать ему ответ.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что о второй волне мобилизации в России речи не идет. По ее словам, эта тема ни разу не обсуждалась в рамках совещаний Совета безопасности России, поскольку в мобилизации нет никакой государственной необходимости.

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту о завершении частичной мобилизации в стране. Глава ведомства заявил, что установленное задание по набору 300 тысяч человек выполнено. Министр добавил, что никаких дополнительных заданий не планируется.