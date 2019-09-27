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Пешеходный переход между станциями Московского метро «Театральная» и «Площадь Революции» с выходом на улицу Никольскую может быть открыт в конце текущего года. К тому времени предполагается завершить реконструкцию, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, специалисты несколько лет пытались найти техническое решение по реконструкции этого перехода. Для нас будет приятно, что мы завершим этот долгострой начала двухтысячных годов, — цитирует Хуснуллина ТАСС....