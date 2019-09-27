Липецкий режиссёр Владимир Ли занял первое место в конкурсе анимированных комиксов о Винни-Пухе.
Мероприятие организовал «Союзмультфильм» вместе с профплощадкой «Слёт аниматоров» в честь 50-летия с момента выхода ряда значимых для российской мультипликации анимационных фильмов.
«Живой» комикс победителя посвящён юбилею картины «Винни-Пух», который состоялся 4 сентября.
Это трогательный мультфильм, по сюжету которого главный герой отправляется в детство, чтобы поздравить Винни Пуха с юбилеем, — рассказали в пресс-службе студии.
Всего члены жюри посмотрели 74 работы профессионалов и художников-любителей из Сыктывкара, Екатеринбурга, Северска и других городов.
Также «Союзмультфильм» сообщил о планах запустить аналогичный проект совместно с группой «Ногу свело!». Участники конкурса смогут придумать новых героев для клипа на песню «Хару Мамбуру», передаёт
Ранее News.ru писал, что серия мультфильма «Простоквашино» с новым персонажем появится на видеохостинге YouTube 24 сентября. В 20-й серии знаменитого мультика будет новый герой — няня младшей сестры Дяди Фёдора Маргарита Егоровна.