Житель Ленобласти подал иск на IKEA на сумму 1 квадриллион рублей

Житель Ленинградской области рассказал РИА Новости о том, что он подал иск на компанию IKEA на сумму 1 квадриллион рублей в качестве компенсации. Причиной иска, по словам мужчины, стало то, что торговая сеть сорвала его бизнес-планы.

Чтобы не допустить таких прецедентов со стороны IKEA и других подобных компаний, — объяснил своё решение мужчина.

IKEA ранее объявила о приостановке продаж в магазинах в России начиная с 4 марта 2022 года. Компания до этого решила приостановить свою деятельность в России и Белоруссии.

IKEA остановила импорт, экспорт и всё производство в РФ. Поводом для этого стала спецоперация России на Украине и серьёзные нарушения в цепочке поставок, которые связаны с введением санкций против РФ.

Как пояснил гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов, IKEA не уходит из РФ навсегда, а только отправила сотрудников на оплачиваемые трёхмесячные каникулы. Эксперт подчеркнул, что в РФ около 40% мебели иностранного производства и на IKEA приходится «совсем немного», несмотря на агрессивную рекламу и наличие собственной аудитории.