Житель Ленинградской области получил в наследство дом со скелетом

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Житель Ленинградской области получил в наследство дом со скелетом, передают «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Скелет неизвестного нашли в подвале при разборе здания на Октябрьской улице в городе Бокситогорске.

Тело человека, пол и возраст пока не установлены. О находке в дежурную часть сообщил 30-летний местный житель 5 июня. Дом ему достался по наследству от родителей, последние годы участок не посещали.

Ранее, 24 апреля, скелеты двоих младенцев обнаружили в селе Шагалово Новосибирской области в одном из заброшенных домов. По подозрению в их убийстве задержали 29-летнюю жительницу Коченевского района. Следователи допросили по делу более сотни человек и взяли образцы слюны для исследования у 181 человека. Помимо этого, они провели обыски и назначили судебные геномные экспертизы.

Подозреваемая призналась, что родила детей в доме, но решила, что они не подают признаков жизни. После этого отнесла младенцев за сарай. В МВД отметили, что женщина не стояла на учёте в полиции и не сообщала о своей беременности в медицинское учреждение.

До этого, в октябре 2021 года, массовое захоронение нашли возле отдела полиции в Нижнем Тагиле. Человеческие останки были свалены в кучу и замаскированы ветками и землей.