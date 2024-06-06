Житель Кузбасса решился на преступление из-за сердечных переживаний Житель Кузбасса сжег машину бывшей девушки после расставания

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Житель кузбасского Прокопьевска предстанет перед судом после того, как при помощи канистры бензина сжег машину Toyota Caldina, которая принадлежала его бывшей девушке, сообщили «Сибдепо» в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. По данным правоохранителей, транспортное средство было полностью уничтожено огнем, а сумма ущерба составила 750 тысяч рублей.

В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний бывший возлюбленный, — рассказали в ведомстве.

Согласно собранным сведениям, перед инцидентом 34-летняя девушка выгнала местного жителя и заявила, что больше не желает встречаться с ним. После местный житель приобрел на заправочной станции канистру бензина и облил им иномарку экс-возлюбленной. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Обвиняемому грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что злоумышленник, который собирался сжечь машину у администрации во Владимире, пытался сбежать с места события после неудачного броска. По имеющимся данным, иномарка принадлежит начальнице управления профилактики коррупционных правонарушений Инне Дыровой.