https://static.news.ru/photo/2a28e83c-6e60-11ea-a8c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фитнес-тренер из Новокузнецка за 50 тысяч рублей предлагал предпринимателям услуги по запугиванию конкурентов коронавирусом. Своё предложение 21-летний сибиряк разместил на сайте бесплатных объявлений.

Приду к вашим конкурентам после поездки в Китай. Посетим офис/заведение вашего конкурента, будем кашлять/чихать. После обратимся в медицинское учреждение с подозрительными симптомами и сообщим, что посещали, — говорилось в его рекламе.

Заработать на «горячей» теме у фитнес-тренера не получилось. Его объявление попало на глаза полицейским, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

При беседе с автором объявления выяснилось, что Китай он никогда не посещал, а объявление являлось шуткой, с помощью которой молодой человек хотел привлечь внимание к своей странице в Сети.

Собранные в отношении фитнес-тренера материалы переданы специалистам территориального подразделения Роспотребнадзора.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия COVID-19 послужила поводом для проведения в Краснодаре специальных «коронавечеринок». Об этом заявил замглавы комиссии Общественной палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артём Кирьянов. По его словам, это такая хайповая история, когда в клубах собирается совершенно точно больше 50 человек, закупаются маски, дефицитные сегодня, гели для рук.