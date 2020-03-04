https://static.news.ru/photo/b4f21806-5e36-11ea-a974-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Житель Курской области затеял на своём участке стройку из украденных у соседа материалов. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.

Мужчина на протяжении двух месяцев разбирал строение на участке, расположенном через несколько улиц, и возводил из них постройки у себя во дворе.

Хозяин жилья, вернувшись из командировки, обнаружил почти разобранное здание на участке и обратился в полицию, — рассказали силовики.

Злоумышленник был задержан по оставленным следам и показаниям соседей, которые замечали подозрительного человека на чужом участке. Отмечается, что всякий раз он рассказывал им, что помогает хозяину, пока того нет дома.

Как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге мошенники пытались снять со счетов 50-летнего москвича, умершего в 2019 году, 580 млн рублей. Они подделали документы, представились наследниками, но их оперативно задержали полицейские. Махинацию устроили житель Башкортостана, сотрудник службы безопасности петербургского банка и сочинец, уже находящийся в розыске за кражу. В банке поддельные документы выявили быстро и обратились в полицию. На преступников завели уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».