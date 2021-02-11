Житель Красноярска натравил бойцовую собаку на фельдшера скорой

https://static.news.ru/photo/042e9eb4-6c44-11eb-8ce6-96000091f725_660.jpg Фото: Unsplash

В Красноярске мужчина натравил свою собаку бойцовой породы на фельдшера скорой помощи. Женщина не пострадала, успев сбежать из квартиры.

Инцидент произошёл 10 февраля, когда медик приехала на вызов к ребёнку. Собака находилась в комнате в клетке. В это время забежал мужчина и начал натравливать её на фельдшера. Мужчина, натравивший собаку, предположительно, является отцом ребёнка, а его мать удерживала животное, сообщили РИА Новости в пресс-службе красноярской станции скорой помощи.

Как отмечается, женщина написала заявление в полицию и находится в шоковом состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Салехарда Алексей Титовский спас женщину и её маленькую дочь от бродячих собак. Те напали на местную жительницу у дома и не давали перейти дорогу. При этом никто из прохожих не остановился и не помог отогнать собак, не остановилась и ни одна из проезжавших мимо машин. Тогда мать и дочь решили скрыться от двух агрессивных животных в магазине. Но в этот момент появился Титовский, который перевёл напуганных людей через дорогу. По словам спасённой женщины, глава города поступил «как настоящий мужчина, как человек».