Житель КНР призвал россиян соблюдать режим самоизоляции

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Житель китайской провинции Хубэй, ставшей очагом коронавируса, порекомендовал россиянам не покидать своих домов без необходимости.

Я хочу посоветовать россиянам, если у вас нет дел, ни в коем случае не выходите на улицу, — цитирует его РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что самоизоляция имеет очень важное значение для борьбы с распространением инфекции, хотя с экономической точки зрения может иметь негативные последствия. Мужчина пояснил, что ему удалось избежать заражения COVID-19, но из-за карантина он лишился работы.

Ранее NEWS.ru писал, что столичная полиция круглосуточно следит за соблюдением москвичами режима самоизоляции. В отношении нарушителей составлено более 400 протоколов.

В России на сегодняшний день зафиксировано 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 698 человек, умерли — 76.

В мире насчитывается 1,5 млн инфицированных. Скончались более 88 тысяч человек, выздоровели — свыше 330 тысяч.