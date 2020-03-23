https://static.news.ru/photo/700f9bdc-6d09-11ea-9664-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд приговорил жителя Киргизии Бекжана Сарбишева к 16 годам колонии строгого режима и шести месяцам ограничения свободы за ДТП, в котором пострадали 10 человек.

Инцидент произошёл в сентябре 2018 года. Сарбишев, управляя автомобилем Volkswagen Polo, сбил группу пешеходов около кафе на юго-востоке столицы. Потерпевшие получили травмы различной степени тяжести. Один из них скончался.

Судебный процесс проходил с участием присяжных заседателей. Все они признали Сарбишева виновным в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц (ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Свой поступок подсудимый объяснил конфликтом, который произошёл ранее в кафе между ним и незнакомыми ему мужчинами, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в Германии мужчина совершил наезд на людей во время праздника в городе Фолькмарзен. В результате пострадали 52 человека, включая 18 несовершеннолетних.