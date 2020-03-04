https://static.news.ru/photo/5ac446c0-5e30-11ea-8725-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Казани задержан 70-летний мужчина, которого подозревают в убийстве внука сожительницы за асоциальный образ жизни. Об этом сообщило управление СК РФ по Татарстану.

Отмечается, что 49-летний мужчина поступил в больницу с двумя огнестрельными ранениями головы и вскоре скончался.

По подозрению в совершении преступления задержан 70-летний сожитель бабушки потерпевшего, — говорится в сообщении.

Подозреваемой дал признательные показания, заявив, что у него, потерпевшего и его бабушки часто возникали конфликты из-за того, что внук злоупотреблял спиртными напитками и нигде не работал. После очередного конфликта, пожилой мужчина застрелил внука своей сожительницы из обреза, который он приобрел заранее на городском рынке.

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