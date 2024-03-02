Петербуржец рассказал, что его спасло от осколков при взрыве в жилом доме Житель дома в Петербурге рассказал, что шторы спасли его от осколков при взрыве

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Житель дома на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, где ночью произошел взрыв из-за, предположительно, падения БПЛА, рассказал, что плотные шторы спасли его и членов его семьи от осколков. В беседе с SHOT мужчина добавил, что оконные рамы вместе с разбитыми стеклами влетели прямо в спальню.

Лежали в постели, Господи, взрыв произошел мощнейший. Там рамы повырывало все. Просто рамы вылетели все внутрь. Хорошо — занавески плотные у нас и тюль есть. Как бы спасло: осколками не посекло. <...> В моем подъезде все вышли, я не видел, чтобы кто-то пострадал, — поделился петербуржец.

Ранее сообщалось, что в результате чрезвычайного происшествия в пятиэтажном доме на Пискаревском проспекте повреждено как минимум 15 квартир. Предполагается, что взрыв произошел из-за падения беспилотника. Министерство обороны России пока не комментировало информацию.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в результате взрыва повреждено остекление балконов двух домов, жертв среди населения нет. Градоначальник также подчеркнул, что сейчас главной задачей является оценка уровня повреждений.