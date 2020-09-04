Житель Дагестана избил куском трубы редкую хищную птицу

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Курахский районный суд Дагестана оштрафовал жителя региона на 120 тысяч рублей за жестокое обращение с беркутом — хищной птицей семейства ястребиных, занесённой в Красную книгу России и международный список охраняемых видов Международного союза охраны природы.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «б» и «г» ч. 2 ст. 245 (жестокое обращение с животным) и п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота), сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Установлено, что он с использованием капкана отловил беркута, которому в последующем в целях причинения боли и страданий нанёс удар металлическим куском трубы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина полностью признал свою вину, после чего на личные средства заказал плакаты с социальной рекламой о недопустимости жестокого обращения с животными и об уголовной ответственности за такие деяния.

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