Житель Челябинска неожиданно узнал об отцовстве спустя 14 лет

https://static.news.ru/photo/8a9a2708-b18f-11eb-82e1-96000091f725_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Жителя Челябинска без его ведома признали отцом ребёнка бывшей начальницы. Об этом он узнал, когда с его банковской карты стали списывать алименты, сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина 14 лет назад работал водителем у замужней бизнесвумен. По его словам, о близких отношения с начальницей даже не помышлял, поскольку у него есть своя семья.

Некоторое время спустя он уволился, нашёл другую работу, воспитывал собственных детей. В какой-то момент с его карты стали пропадать деньги. Выясняя причины, мужчина узнал, что его бывшая начальница в 2007 году родила ребёнка и через суд добилась, чтобы отцом признали его.

Суд принял соответствующее решение, однако челябинца об этом не уведомил. Средства с его карты взимают приставы в счёт уплаты алиментов.

Мужчина не понимает, почему бывшая начальница объявила отцом своего ребёнка именно его, и намерен добиться пересмотра решения суда.

Ранее сообщалось, что тест ДНК помог актрисе Екатерине Волковой выявить своего предполагаемого биологического отца. Ранее таковым она считала Юрия Волкова, который ушёл из семьи, когда актриса была совсем маленькой. Однако два года назад с Екатериной связался некий Александр Богданов, который заявил, что именно он является её настоящим родителем.