Житель Бурятии попытался застрелить кота из арбалета

Фото: Arne Immanuel Bänsch/dpa/Global Look Press

Неизвестный живодер выстрелил в домашнего кота из арбалета. Инцидент произошел в Заиграевском районе Бурятии в селе Татарский Ключ. Раненого питомца в тяжелом состоянии отвезли в больницу, где его спасли ветеринары, рассказали «МК в Бурятии» владелицы животного Светлана Петрук и ее дочь Арина.

Кузя приходит в себя после наркоза, — поделились в соцсетях хозяйки рыжего кота.

Владелицы питомца сообщили, что в ветеринарной клинике кота избавили от стрелы и он идет на поправку. Они догадываются, кто мог навредить их домашнему любимцу.

За жестокое обращение с животными в России может грозить реальный срок. Максимальные санкции, которые могут быть применены к обидчику, — два года лишения свободы.

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