Житель Белгорода выжил после попадания осколка в голову WarGonzo: врачи достали из головы белгородца осколок от украинского снаряда

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Медики спасли жизнь белгородцу, достав из его головы небольшой осколок от украинского снаряда, которым он был ранен при атаке ВСУ на город, передает военкор Семен Пегов в Telegram-канале. По его данным, ранение также получила дочь мужчины — осколок попал ей в бедро.

Как пишет военкор, отец с дочкой приехали из Севастополя на праздники к родственникам, они прогуливались по Белгороду, когда Вооруженные силы Украины начали обстреливать город. Прилет застал их на проспекте Богдана Хмельницкого, возле магазина «Дом быта».

Оба пострадавших остались живы благодаря быстрой и грамотной работе медиков: невролога, терапевта и процедурной медсестры. Врачи оперативно обработали раны, наложили повязки и госпитализировали потерпевших. При этом, как сообщает Пегов, повезло, что осколок вошел в лоб мужчины: попади он ниже — исход мог бы быть печальнее.

30 декабря Вооруженные силы Украины нанесли массированные удары по городу. По данным Минздрава, в результате атаки погибли 24 человека, также более 100 жителей получили ранения различной степени тяжести. 31 декабря специальный борт МЧС России доставил в Москву жителей Белгорода, пострадавших при атаке украинской армии. В столицу прибыли 25 человек, в том числе шесть детей.