Избивающий маленького сына и инвалида россиянин попал на видео

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Житель Барнаула избил мужчину с инвалидностью, который помешал ему таскать маленького сына за ухо и капюшон, сообщает Telegram-канал SHOT. У вступившегося за мальчика 50-летнего мужчины, по словам его тещи, установлен протез ноги. Женщина добавила, что ее зять получил травмы, вероятно, перелом челюсти.

На кадрах виден отец, который тащит по улице ребенка за капюшон, швыряет и кричит. К ним подъезжает мужчина на велосипеде, начинается разговор, который перерастает в потасовку, а затем драку. Отец ребенка сбивает с ног вступившегося велосипедиста и бьет его несколько раз. После этого подбегают прохожие и начинают их разнимать.

Теща пострадавшего рассказала, что он сперва спросил у мальчика, кем приходится ему этот мужчина. Ребенок ответил, что это его отец, после чего родитель накинулся с кулаками на своего оппонента.

Отмечается, что на зачинщика драки написано заявление в полицию, сейчас его ищут правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что в Таганроге 33-летний бизнесмен на протяжении шести лет избивал и морил голодом сына. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Истязание», его заключили под стражу.