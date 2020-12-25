Житель Ангарска обменял скрепку на земельный участок

Решивший сыграть в игру «махнёмся не глядя» житель Ангарска смог «превратить» канцелярскую скрепку в земельный участок площадью девять соток.
По данным телеканала «Звезда», изначально россиянин
Земельный участок в Иркутской области мужчина получил, обменяв на него игровую приставку, также полученную в результате обмена. Сейчас он планирует получить вместо него квартиру или дом.
Мужчина вместе с другом активно ведёт аккаунты в социальных сетях, где они показывают процессы обмена и хотят превратить это в реалити-шоу.
Ранее NEWS.ru писал о том, что любитель азартных игр разработал схему выигрыша денег при помощи обмана системы онлайн-казино. С её помощью он выиграл достаточно серьёзную сумму, однако лишился большей части средств, обратившись в службу поддержки. Свою историю мужчина сам рассказал на одном из американских сайтов.