Житель Ангарска обменял скрепку на земельный участок

https://static.news.ru/photo/10051ada-46bd-11eb-b105-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решивший сыграть в игру «махнёмся не глядя» житель Ангарска смог «превратить» канцелярскую скрепку в земельный участок площадью девять соток.

По данным телеканала «Звезда», изначально россиянин обменял её на коробку карандашей, затем на аккумулятор, который, свою очередь, поменял на радиосистему с микрофонами. В общей сложности им было совершено пять обменов.

Земельный участок в Иркутской области мужчина получил, обменяв на него игровую приставку, также полученную в результате обмена. Сейчас он планирует получить вместо него квартиру или дом.

Мужчина вместе с другом активно ведёт аккаунты в социальных сетях, где они показывают процессы обмена и хотят превратить это в реалити-шоу.

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